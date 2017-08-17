Барду Новикову предъявили окончательное обвинение

Барду Александру Новикову предъявили окончательное обвинение по делу о мошенничестве со средствами пайщиков кооператива «Бухта Квинс». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

На сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Свердловской области отмечается, что 17 августа было предъявлено окончательное обвинение третьему фигуранту этого дела, но его имя не уточняется.

Ранее по факту хищения средств пайщиков коттеджного поселка было возбуждено дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

СМИ писали, что обвиняемыми по этому делу также проходят экс-замминистра инвестиций и развития Свердловской области Михаил Шилиманов и Лариса Ассонова, которая была и.о. начальника отдела продаж ООО «ДомБери». Сообщалось, что они вместе занимались строительством «Бухты Квинс» и, по мнению пайщиков, похитили их деньги. При этом сам Новиков утверждал, что он «такой же пайщик, как все остальные, только внес в этот проект в два раза больше». В 2011 году 65 человек вложили в строительство поселка около 150 миллионов рублей, после чего стройка была заморожена на неопределенный срок.

В СК отметили, что из-за действий предполагаемых мошенников пострадали около 60 потерпевших. Сумму ущерба следователи оценили более чем в 50 миллионов рублей. Вложенные пайщиками деньги были похищены под предлогом оплаты строительных работ, фактически и так уже проведенных, считают в СК.