Взлом, которого не было: слив пытались замаскировать под кибератаку

Взлом компьютерных серверов Национального комитета Демократической партии США на самом деле был не взломом, а утечкой, за которой стоял кто-то с доступом к компьютерам и данным демократов. К такому выводу пришли авторы журнала The Nation. По их словам, слив, похоже, специально пытались замаскировать под кибератаку, чтобы переложить вину на мифических русских хакеров.

Больше года голословных обвинений без единого доказательства потребовалось, чтобы наконец-то прозвучал разумный вопрос. Не от российского МИДа , не от наших дипломатов или журналистов, а от представителей американского издания. The Nation стали первыми, кто пошли против антироссийского течения в прессе Штатов и спросили: а где же факты преступления?

"Этот год втягивал нас в водоворот характерной только для американцев истерии, при этом не показывая ни каких-либо достоверных доказательств произошедшего, ни того, кто несет ответственность за это. Вообще никого. Вместо этого нам настоятельно рекомендуют поверить на слово ведомствам и их официальным представителям с их длинными речами, вводящими в заблуждение. И эти чиновники исповедуют «высокую достоверность» в своих «оценках» того, что произошло весной и летом прошлого года", — пишет издание.

Так точно: только личные оценки и предположения, которые спустя неделю превращались в убеждения, а через месяц, благодаря СМИ, и вовсе — в полную уверенность. На что и указывают The Nation. Но журналисты издания обратились не к анонимным источникам, а к тем, чьи голоса остались не услышанными: к бывшим сотрудникам Агентства национальной безопасности , которые также взялись за дело о взломе демократов.

Среди них — бывший технический директор по военному анализу, бывший аналитик исследовательского центра, техдиректор управления по обработке сигналов и специалист по разведке. Всего — более 30 человек. И бывшие агенты пришли к выводу, который издание осмелилось опубликовать: «Никакого взлома системы Национального комитета Демократической партии не было. Ни русскими, ни кем-то еще. Исследования показали, что это была утечка — данные загрузили на флешку или иное портативное устройство. Проще говоря, сделал это тот, кто работал внутри и имел доступ к системе демократов. Судебная экспертиза „утекших“ документов, обнародованных так называемым Гуччифером 2.0, показала, что они поддельны. Прежде чем Гуччифер их опубликовал, они были вырезаны из оригинала и вставлены в пустой шаблон, имевший русский язык по умолчанию».

Согласно доступным данным, у демократов скачали почти 2 гигабайта документов. Вся операция заняла 87 секунд, а значит, скорость передачи была 22,7 мегабайта в секунду. Слишком высокая для удаленного взлома, считают бывшие агенты АНБ.

Следующим звеном в цепочке американских СМИ становится статья издания Salon. Для них доклад бывших агентов АНБ имел эффект разорвавшейся бомбы, но, как точно заметили журналисты Salon, другие СМИ предпочли эту информацию проигнорировать. Мол, если не отреагируют на нее, то, возможно, она останется и незамеченной. На то же самое, вероятно, рассчитывали и сами демократы. А то как-то неловко получается: обвиняли Россию во взломе, а она, оказывается и не виновата.

"Ввиду серьезности новой информации официальный ответ Демократов на статью в The Nation до смешного уныл. Вот он: «Спецслужбы США заключили, что российское правительство взломало системы Национального комитета Демократической партии в попытке вмешаться в американские президентские выборы. Любое предположение об обратном не соответствует действительности и является теорией заговора", — пишет издание.

Такой ответ в редакции Salon открыто высмеяли: получается, что все СМИ, осмелившееся поставить под сомнение заключение американских спецслужб — сторонники теории заговора. К слову, популярные издания действительно решили эту тему не трогать, а играть по уже отработанной схеме, выстраивая доказательную базу на туманных свидетельствах и интригующих умозаключениях. The New York Times — тому пример.

"В Украине нашли хакера, который может сообщить подробности о российском взломе. Американские спецслужбы в январе обнаружили программу, автором которой был некий Профиксер. Программа была одним из инструментов взлома системы Национального комитета Демократической партии. Украинская полиция отказалась разглашать имя человека или другие подробности кроме того, что он живет в Украине и не был арестован. Нет никаких доказательств того, что Профикер сознательно работал на российские спецслужбы. Но его вредоносная программа, очевидно, работала", — пишет газета.

Российских экспертов такая реакция нисколько не удивила. Да и информация именно об утечке, а не о взломе, новой для них не стала — об этом говорили еще год назад. Но американцы тогда предпочли ее не услышать.

"Версия про русских хакеров была очень удобна на том этапе. В момент, когда всплыла информация о жульничестве руководства Демократической партии в пользу Клинтон против Берни Сандерса , необходимо было отвлечь внимание", — говорит директор Международного института политической экспертизы, политолог Евгений Минченко

Однако и сейчас, считают эксперты, видеть доказательства утечек в США не готовы. Все потому, что идея так называемого российского вмешательства слишком усердно навязывалась чиновниками и прессой. Аналитики не сомневаются: даже если доводы и факты бывших агентов АНБ признают, и обвинения с русских снимут, осадочек все равно останется.