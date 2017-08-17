Пиво может резко подорожать

В 2017 году ожидается сокращение урожая пивоваренного ячменя, что может вызвать дефицит сырья и, как следствие, резкий рост цен на пиво. Об этом сообщает Life со ссылкой на исследование компании H. M. Gauger GmbH.

Наименьшее падение урожая аналитики прогнозируют в России — всего три процента, а больше всего потеряет рынок Австралии — 42 процента. Однако в РФ на стоимость пива также будет влиять госрегулирование цен.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз отметил, что импортное пиво вряд ли подорожает, так как в последние пять лет спрос на этот напиток во всем мире падает. Однако стоимость российского пива низкого ценового сегмента, по его мнению, может вырасти более чем на 50 процентов: с 30 до 45–50 рублей.

В середине августа директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что в России могут установить минимальную цену на пиво. На такие меры власти пойдут в случае, если производители решат, что это поможет бороться с теневым рынком.

Предпосылкой для роста нелегальной торговли пивом стал вступивший в силу запрет на торговлю пивом в пластиковых бутылках объемом больше полутора литров. Именно в такой таре продавалось самое дешевое пиво.