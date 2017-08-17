Чижов: благодаря ЕС из-под санкций вывели некоторые проекты с участием РФ



Благодаря усилиям Евросоюза из-под действия новых санкций США вывели некоторые энергопроекты с российским участием, заявил постпред России в ЕС Владимир Чижов в интервью радио Sputnik

" Поскольку те комментарии, которые были слышны из Белого дома, однозначной картины (по поводу новых антироссийских санкций — ред.), по крайней мере в глазах европейцев, не создали. То есть в самом законе, как они считают, есть люфт. Этот люфт в Евросоюзе склонны причислять, в том числе, к результатам собственных усилий на этапе прохождения этого закона через конгресс" , — отметил Чижов.



Дипломат согласился, что по сравнению с первоначальным вариантом законопроекта Евросоюзу " кое-какие углы удалось сгладить и кое-какие цифры подправить".



" Я могу привести два примера, которые больше всего бросаются в глаза. В одной из статей, как раз из наиболее чувствительных, в том числе для России, — про газопроводы. В первоначальном варианте было отмечено, что президент " должен" предпринимать соответствующие шаги, а еэсовцы утверждают, что именно благодаря их воспитательной работе с американцами глагол "shall" , который читается в данном контексте как " должен" , был заменен на глагол "may" , то есть " может" , — указал он.

Также, по словам Чижова, в итоговом варианте с 10 до 33 процентов была повышена планки допустимого российского участия в международных энергетических проектах. Это вывело часть соглашений из-под действия закона.

" Но, конечно, это не относится к " Северному потоку-2" и другим потенциальным нашим крупным задумкам" , — добавил Чижов.



При этом постпред подчеркнул, что Евросоюзу будет не так просто выработать единую позицию по вопросу санкций из-за кардинально различных позиций.



" Есть страны, откуда звучат довольно резкие заявления, например из Берлина, из Парижа, а это все-таки две ведущие страны Евросоюза. И там, и там этот закон объявили противоречащим международному праву. Но одновременно была и реакция Варшавы и прибалтийских столиц, где от радости просто все изошлись аплодисментами" , — рассказал он.

По словам Чижова, ЕС не будет вводить санкции против США, несмотря на потери европейского бизнеса.

Как отметил постпред, дискуссии, скорее всего, перейдут к выторговыванию каких-либо исключений либо договоренностей о неиспользовании некоторых инструментов, содержащихся в законе.