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Появились первые жертвы теракта в Барселоне
В Барселоне в результате наезда фургона на толпу погибли три человека, десятки человек получили ранения. Полиция назвала происшествие терактом. Об этом сообщает агентство Europa Press.
Инцидент произошёл на улице Рамбла. Белый автомобиль врезался в толпу, когда пешеходы переходили улицу на зелёный свет светофора. Автомобиль проехал около 400 метров по пешеходной зоне и столкнулся с киоском. Водитель сбежал с места происшествия. Инцидент спровоцировал панику среди очевидцев. По словам очевидцев, в один из ресторанов района проникли вооружённые люди, слышна стрельба. Официально эта информация не подтверждается.
В настоящий момент перекрыты ближайшие станции метро и движение транспорта в районе происшествия. Медики оказывают помощь раненым. Сотрудники правоохранительных органов начали операцию по поимке преступника.
#Barcelona Picture of Van used in the attack pic.twitter.com/aXYtiaupt2— News UP (@NUNTIO_NEWS) 17 августа 2017 г.
The driver of the van is reported to have fled on foot and Spanish authorities have warned people to avoid the area. #Barcelona #Ramblas pic.twitter.com/p7UxIn6Q7G— 5News (@5_News) 17 августа 2017 г.
As if this is happening outside my hotel #Barcelona pic.twitter.com/bg3ECCgfhF— Amelia (@ameliatrood) 17 августа 2017 г.
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