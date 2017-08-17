Появились первые жертвы теракта в Барселоне

В Барселоне в результате наезда фургона на толпу погибли три человека, десятки человек получили ранения. Полиция назвала происшествие терактом. Об этом сообщает агентство Europa Press.



Инцидент произошёл на улице Рамбла. Белый автомобиль врезался в толпу, когда пешеходы переходили улицу на зелёный свет светофора. Автомобиль проехал около 400 метров по пешеходной зоне и столкнулся с киоском. Водитель сбежал с места происшествия. Инцидент спровоцировал панику среди очевидцев. По словам очевидцев, в один из ресторанов района проникли вооружённые люди, слышна стрельба. Официально эта информация не подтверждается.



В настоящий момент перекрыты ближайшие станции метро и движение транспорта в районе происшествия. Медики оказывают помощь раненым. Сотрудники правоохранительных органов начали операцию по поимке преступника.