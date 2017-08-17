Россиян предупредили о смертельной опасности поездок в США

Граждан России, планирующих поездки в США, предупредили о страшной болезни. В Америке люди заразились бубонной чумой.





" Согласно отчетам Центра по контролю за заболеваниями США (CDC), ежегодно в стране регистрируется в среднем около семи случаев заболевания людей бубонной чумой, большинство из которых регистрируется в штатах Аризона и Нью Мехико" , — сообщил Роспотребнадзор

По данным ведомства, в июле и августе текущего года в Аризоне от бубонной чумы погибли дикие собаки. Уже установлено, что животные заразились от блох. Кроме того, ветеринарная служба Нью-Мексико заявила, что с начала года в штате зарегистрировано 22 случая заражения бубонной чумой. Болезнь выявлена у белок. Среди людей пока известно о трех случаях заражения, все они приходятся на Нью-Мексико.



В ведомстве настоятельно рекомендовали россиянам учитывать эту информацию при планировании поездок. Роспотребнадзор призвал граждан быть осторожными, пишет газета " Известия".



Бубонная чума — особо опасное инфекционное заболевание, которое передается при укусе больного животного или насекомого. Симптомы болезни не проявляются сразу. Человек может начать ощущать слабость, боли в животе, жар и тошноту только на шестой день после инфицирования.