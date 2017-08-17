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Названа возможная причина смерти Глаголевой
Актриса Вера Глаголева скончалась в немецкой клинике, предположительно, из-за рака желудка. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, Глаголева посетила одну из клиник в пригороде Баден-Бадена, а через несколько часов скончалась. Речь, по предварительным данным, идет о клинике Шварцвальд-Баар при Университете Фрайбурга.
Учреждение специализируется на лечении внутренних органов и онкологических образований в районе брюшной полости, отмечает «МК». Средняя стоимость диагностики и первичного лечения в клинике варьируется от шести до 50 тысяч евро (примерно от 400 тысяч до 3,5 миллиона рублей) в зависимости от стадии заболевания.
Сейчас родственники актрисы находятся в Германии и занимаются подготовкой всех необходимых документов для транспортировки ее тела в Россию.
Вера Глаголева скончалась 16 августа на 62-м году жизни. СМИ писали, что причиной ее смерти стало онкологическое заболевание, эту же информацию подтвердил муж актрисы Кирилл Шубский.
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