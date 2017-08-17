Названа возможная причина смерти Глаголевой

По данным издания, Глаголева посетила одну из клиник в пригороде Баден-Бадена, а через несколько часов скончалась. Речь, по предварительным данным, идет о клинике Шварцвальд-Баар при Университете Фрайбурга.

Учреждение специализируется на лечении внутренних органов и онкологических образований в районе брюшной полости, отмечает «МК». Средняя стоимость диагностики и первичного лечения в клинике варьируется от шести до 50 тысяч евро (примерно от 400 тысяч до 3,5 миллиона рублей) в зависимости от стадии заболевания.

Сейчас родственники актрисы находятся в Германии и занимаются подготовкой всех необходимых документов для транспортировки ее тела в Россию.