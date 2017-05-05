Сокращение числа пенсионеров, резкий скачок курсов валют и другие события дня

Кудрин предложил Путину сократить число пенсионеров

Под руководством главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина ведомство подготовило проект, согласно которому предлагается сократить число пенсионеров в России, чтобы не уменьшать пенсионные выплаты.

Контроль США над портами РФ сочли объявлением войны

Американский законопроект, предписывающий США контролировать порты различных стран с целью проверки соблюдения условий санкционного режима в отношении КНДР, равносилен объявлению войны.

ЦБ резко поднял курсы валют

Официальный курс доллара резко подорожал на 97 копеек, его стоимость увеличилась до 58,54 руб. Евро также значительно вырос на 1,51 рубля до 64,24 рубля.

Минобороны прокомментировало инцидент с самолетами у Аляски

В Минобороны РФ заявили, что полет российских истребителей Су-35С рядом с Аляской не нарушил международных правовых норм.

"Слава Богу, на этот раз не Россия": посольство РФ пошутило над Times

Посольство России в Великобритании пошутило над газетой The Times, опубликовавшей на первой полосе статью под названием «Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй».

Лекарства по рецептам станут бесплатными для всех россиян

Все россияне смогут получать бесплатные лекарства в аптеках по рецепту врача, что сейчас доступно только льготным категориям граждан. Предложения по организации такой системы готовят в Министерстве здравоохранения . Пилотный проект системы лекарственного возмещения может стартовать в 2018 году. Эксперты подсчитали, что на реализацию новой схемы потребуется около 500 млрд рублей в год.

Названо место жительства Павла Дурова

Из отчетности компании Telegram Messenger LLP стало известно, что ее основатель Павел Дуров переехал на постоянное место жительства в Финляндию.

Johnson & Johnson выплатит $110 млн заболевшей раком

В четверг, 4 мая, суд города Сент-Луис в штате Миссури обязал Johnson & Johnson выплатить 110 миллионов долларов жительнице штата Вирджиния Луис Слемп, которая утверждает, что заболела раком от продукции компании.