"Слава Богу, на этот раз не Россия": посольство РФ пошутило над Times

Посольство России в Великобритании пошутило над газетой The Times , опубликовавшей на первой полосе статью под названием "Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй".

"Слава Богу, на этот раз не Россия", — говорится на странице диппредставительства в Twitter.

Praise God it's not Russia this time pic.twitter.com/irebYz8aKE — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 4 мая 2017 г.

​Своей публикацией ведомство делает отсылку к многочисленным заметкам в западных СМИ о том, что Россия якобы каким-то образом повлияла на выборы в США и теперь может вмешаться в выборы во Франции и Германии.

Однако каких-либо доказательств этого до сих пор предъявлено не было.

Посольство России в Великобритании уже не раз публиковало твиты ироничного содержания. В частности, в ответ на заявление британского премьер-министра Терезы Мэй о том, что с Владимиром Путиным надо придерживаться политики "участвуй, но берегись!", ведомство опубликовало небольшое стихотворение.

​"Участвуй, но берегись!", — сказала премьер-министр. Но, насколько нам известно, холодная война давно закончилась".