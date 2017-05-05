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"Слава Богу, на этот раз не Россия": посольство РФ пошутило над Times
Посольство России в Великобритании пошутило над газетой The Times, опубликовавшей на первой полосе статью под названием "Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй".
"Слава Богу, на этот раз не Россия", — говорится на странице диппредставительства в Twitter.
Praise God it's not Russia this time pic.twitter.com/irebYz8aKE— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 4 мая 2017 г.
Своей публикацией ведомство делает отсылку к многочисленным заметкам в западных СМИ о том, что Россия якобы каким-то образом повлияла на выборы в США и теперь может вмешаться в выборы во Франции и Германии.
В частности, председатель либеральной французской партии "Вперед!" Ришар Ферран заявил, что кандидат в президенты Эмманюэль Макрон стал мишенью российских хакеров и что Москва якобы пытается помочь "пророссийскому кандидату" Марин Ле Пен прийти к власти.
Однако каких-либо доказательств этого до сих пор предъявлено не было.
Посольство России в Великобритании уже не раз публиковало твиты ироничного содержания. В частности, в ответ на заявление британского премьер-министра Терезы Мэй о том, что с Владимиром Путиным надо придерживаться политики "участвуй, но берегись!", ведомство опубликовало небольшое стихотворение.
"Участвуй, но берегись!", — сказала премьер-министр. Но, насколько нам известно, холодная война давно закончилась".
"Engage but beware",— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 27 января 2017 г.
Prime Minister said.
As far as we’re aware,
Cold War was long dead #PoemsAboutTrumpAndMay
Эмманюэль Макрон Марин Ле Пен Тереза Мэй Владимир Путин Еще 1 тег
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