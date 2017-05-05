СМИ узнали место жительства Павла Дурова

Из отчетности компании Telegram Messenger LLP стало известно, что ее основатель Павел Дуров переехал на постоянное место жительства в Финляндию, сообщила газета «Известия»

Из тех же источников выяснилось, что бывший владелец соцсети «ВКонтакте» имеет гражданство Сент-Китс и Невис — государства в восточной части Карибского моря. В документах указано, что он контролирует компанию. На запрос «Известий» Дуров не ответил.

По данным издания, Дуров заплатил за получение паспорта Сент-Китс и Невис 250 тысяч долларов. Он покинул Россию в 2014 году, и, судя по его же словам, на родину возвращаться не собирается.

Напомним, в результате новшеств, принятых руководством «ВКонтакте», Павел Дуров лишился одной из своих привилегий на ресурсе.