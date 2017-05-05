Кудрин предложил Путину сократить число пенсионеров

Под руководством главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина ведомство подготовило проект, согласно которому предлагается сократить число пенсионеров в России, чтобы не уменьшать пенсионные выплаты. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По данным ЦСР, в период за 2014-2016 годы средняя пенсия россиян уменьшилась на 7%. Чтобы избежать дальнейшего сокращения, в ведомстве предлагают уже с 2019 года повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин с шагом по полгода в год. Таким образом, число пенсионеров в России можно сократить на 9% до 38,52 млн человек.

Предлагается увеличить и трудовой стаж, который необходим для получения пенсии - с 15 до 20 лет. Учителям и врачам, которые имеют право выйти на пенсию досрочно, также предлагают увеличить минимальный трудовой стаж. Согласно проекту, они должны будут отработать не менее 35 лет.

Минимальное число пенсионных балов, которое уже на данный момент запланировано увеличить до 30, по мнению ЦСР, также необходимо повысить до 52.