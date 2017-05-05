Сенатор счел объявлением войны законопроект о контроле США за портами Приморья

Американский законопроект, предписывающий США контролировать порты различных стран с целью проверки соблюдения условий санкционного режима в отношении КНДР, равносилен объявлению войны. Об этом сообщил РИА Новости в пятницу, 5 мая, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, реализация документа «предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов». «Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны», — считает сенатор.

«Этот законопроект, я надеюсь, никогда не будет реализован», — подчеркнул Косачев.