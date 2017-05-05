Минобороны РФ прокомментировало полеты российских истребителей у берегов Аляски

Минобороны РФ заявили, что полет российских истребителей Су-35С рядом с Аляской не нарушил международных правовых норм. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства

В ведомстве уточнили, что Су-35С, входящие в состав хабаровского авиаполка, выполнили летные тактические задания, носившие «плановый характер». Ранее они совершили перелет на один из аэродромов округа на крайнем севере.

«В ходе учебно-тренировочных полетов пилоты Су-35С выполнили элементы сложного пилотажа, полета по заданному маршруту, пилотирования боевого самолета на предельно малых высотах и максимально допустимых высотах», - подчеркнули в Минобороны.

Ранее в СМИ появилась информация, что два американских истребителя поднимались на перехват двух Су-35 и двух ракетоносцев Ту-95 в районе Аляски, при этом российские самолеты не были вооружены и все время оставались в международном воздушном пространстве.

Сообщалось, что это был первый случай пролета Су-35 в такой близости от границ США. Истребитель якобы находился на расстоянии 80 километров от побережья Аляски в районе населенного пункта Чэриот на побережье Чукотского моря. В то же время в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили, что полет был «профессиональным и безопасным».

Летчики российской дальней авиации регулярно патрулируют акватории над нейтральными водами Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана с базовых и оперативных аэродромов.