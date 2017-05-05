Лекарства станут бесплатными

Все россияне смогут получать бесплатные лекарства в аптеках по рецепту врача, что сейчас доступно только льготным категориям граждан. Предложения по организации такой системы готовят в Министерстве здравоохранения . Пилотный проект системы лекарственного возмещения может стартовать в 2018 году. Эксперты подсчитали, что на реализацию новой схемы потребуется около 500 млрд рублей в год.

Минздрав планирует запустить в России программу бесплатного лекарственного обеспечения для граждан с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС). Речь идет о системе лекарственного возмещения. Подразумевается, что россияне смогут получать по рецепту врача и без оплаты лишь препараты из ограниченного списка, который разрабатывается. Об этом «Известиям» рассказал директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.

— Сейчас прорабатываются модели финансирования этой системы, — добавил специалист.

Он напомнил, что создание подобной программы заложено в разработанную Минздравом «Стратегию лекарственного обеспечения населения РФ на период до 2025 года», которая была одобрена в 2013 году. Согласно документу, переход к системе лекарственного возмещения при амбулаторном лечении был намечен на 2017 год, но при этом планировалось, что проект будет ориентирован на отдельные категории граждан.

В Минздраве подтвердили, что «в настоящий момент данный вопрос обсуждается», отказавшись от дальнейших комментариев. В Минфине Минэкономразвития сказали, что к ним не поступали официальные предложения на эту тему.

Директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович , которая участвует в обсуждении проекта, рассказала, что запуск системы лекарственного возмещения перенесен на 2019 год из-за нехватки финансирования проекта. По ее словам, лекарства будут отпускаться либо бесплатно, либо со скидкой россиянам с полисами ОМС.

Сейчас подобный механизм получения лекарств функционирует только для льготных категорий граждан — инвалидов, ветеранов войн, детей до трех лет и др. При этом льготникам доступен лишь ограниченный перечень препаратов из утверждаемого раз в год списка. В 2017 году в него вошли, например, инсулин, бромгексин, пирацетам, фенобарбитал и другие.

Руководитель Аптечной гильдии Елена Неволина сообщила, что пилотный проект бесплатного обеспечения лекарственными препаратами может стартовать уже в 2018 году.

— Сначала будет запущен пилотный проект, чтобы посчитать затраты и понять, насколько он реализуем. На первом этапе регионы будут участвовать добровольно, — подчеркнула она. — Минздрав допускает, что бесплатные лекарства будут полагаться не всем гражданам, а только ведущим здоровый образ жизни, проходящим диспансеризацию, ответственно относящимся к своему здоровью... Планируется, что рецепт будет являться денежным документом. По нему аптеки будут отпускать лекарства. По ним будет создаваться отчет, например, в течение месяца, а дальше передаваться в фонд медицинского страхования либо в другой специальный фонд, — пояснила эксперт.

Основатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Владимир Гришин сказал, что в прошлом году он делал подсчеты для Минздрава по финансированию системы лекарственного обеспечения. Он подсчитал, что для реализации проекта отчисления с заработных плат граждан в фонды медицинского страхования могут быть увеличены сначала на 0,5%, а потом на 1,5%. Сейчас подобные отчисления составляют 5,1% от зарплаты.

По мнению Владимира Гришина, запуск проекта подобного масштаба должен проходить в три этапа. На начальной стадии государство будет оплачивать до трети стоимости препаратов, остальное должно лечь на плечи граждан. Затем только для определенных категорий граждан, например, молодежи, беременных женщин, матерей-одиночек и пенсионеров могут стать доступны полностью бесплатные препараты из ограниченного списка. Речь идет о примерно 35 млн граждан, а на финансирование проекта потребуется 90–100 млрд рублей в год. И только после этого, по словам Владимира Гришина, программу следует распространить на всех россиян с полисами ОМС, что, по его подсчетам, потребует 500 млрд рублей в год.

Ранее «Известия» сообщали, что готовятся поправки в федеральный закон № 61 «Об обращении лекарственных средств» и в ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», которые позволят обеспечивать граждан лекарственными препаратами, не зарегистрированными в России, за счет государства. Препараты будут приобретать для тех, кто получит рецепт на них от врачебного консилиума.