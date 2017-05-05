Johnson & Johnson выплатит $110 млн женщине, заболевшей раком из-за ее продукции

Соответствующий приговор вынес 4 мая суд американского города Сент-Луис (штат Миссури). По утверждению женщины, она использовала присыпку с тальком производства J&J ежедневно на протяжении сорока лет. В 2012 году у потерпевшей был диагностирован рак яичников, который затем распространился на печень. В настоящее время женщина проходит курс химиотерапии.

В ответном заявлении компания J&J отметила, что сочувствует заболевшей женщине, однако намерена обжаловать решение суда. "Мы готовимся к дополнительным судам в этом году и продолжаем настаивать на безопасности присыпки для детей J&J", - приводит Reuters слова представителя компании.

Сумма $110 млн стала рекордной среди компенсаций, запрашиваемых у компании по 2400 подобным искам в суде Сент-Луиса.

Johnson & Johnson уже признавали виновной в мошенничестве и сокрытии информации о том, что ее продукция может нанести непоправимый вред здоровью. В феврале 2016 года cуд Сент-Луиса обязал J&J выплатить в общей сложности 72 млн долларов в качестве штрафа и компенсации семье скончавшейся в октябре прошлого года от рака яичников в возрасте 62 лет Жаклин Фокс. В мае 2016 года другой суд штата Миссури присудил 55 млн долларов в качестве компенсации женщине, также заболевшей раком яичников после использования продукции компании.