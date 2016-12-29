Главные события четверга

Подведены первые итоги расследования катастрофы Ту-154

Начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов заявил, что комиссия по расследованию катастрофы самолета Ту-154 рассматривает около семи версий крушения воздушного судна.

В деле об убийстве посла РФ появилась россиянка

В Москве допросили гражданку России, которая была подругой Мевлюта Алтынташа, убившего посла РФ в Турции Андрея Карлова . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Hürriyet.

Россию могут отключить от мирового интернета

Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил, что страна должна быть готова к тому, что ее могут отключить от мирового интернета, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на RT.

В России начнут вводить электронные паспорта

Советник президента РФ по интернету Герман Клименко заявил в интервью Russia Today, что с 2017 года в России начнут вводить электронные паспорта. Об этом сообщают Рамблер/новости.

С российских прилавков пропадет косметика

Продажи бытовой химии и парфюмерии могут остановиться из-за запрета на торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта свыше 25%, который ввели после трагедии в Иркутске, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Коммерсант».

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Банк «НКБ» и «Банк на Красных Воротах» лишились лицензий по решению ЦБ, сообщают Рамблер/новости о ссылкой на сайт регулятора.

На Керченской переправе произошла авария

В четверг, 29 декабря, около 8.20 на Керченской паромной переправе в порту «Кавказ» столкнулись железнодорожный паром «Анненков» и автопаром «Елена», сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

Умерла мать Керри Фишер

Мать актрисы Керри Фишер Дебби Рейнольдс скончалась на следующий день после смерти дочери. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание TMZ.