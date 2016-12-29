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ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков
Банк «НКБ» и «Банк на Красных Воротах» лишились лицензий по решению ЦБ, сообщают Рамблер/новости о ссылкой на сайт регулятора.
"ООО КБ «НКБ» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - отмечается в сообщении.
Банк занимал 527 место в банковской системе РФ.
"АКБ «БНКВ» (АО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами", - сообщает ЦБ, отмечая, что банк по объему активов занимал 275 место.
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