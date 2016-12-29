Мать Керри Фишер скончалась в США после смерти дочери

Мать актрисы Керри Фишер Дебби Рейнольдс скончалась на следующий день после смерти дочери. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание TMZ.

О гибели матери рассказал ее сын. Ранее, на 61-м году жизни умерла сама Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в популярной киносаге «Звездные войны». Актрисе стало плохо в ходе перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Женщина была экстренно госпитализирована в больницу сразу после того, как самолет приземлился в аэропорту. Врачи сообщили, что причиной смерти стала остановка сердца.

После случившегося была госпитализирована 84-летняя американская актриса и певица Дебби Рейнольдс. Через некоторое время ее сын Тодд Фишер рассказал о гибели матери в результате инсульта.

Актриса в свое время сыграла не в одном комедийном фильме. Звездным часом Дебби Рейнольдс стала одна из главных ролей в мюзикле «Поющие под дождём».