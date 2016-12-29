На Керченской паромной переправе произошла авария

В четверг, 29 декабря, около 8.20 на Керченской паромной переправе в порту «Кавказ» столкнулись железнодорожный паром «Анненков» и автопаром «Елена», сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

По данным агентства, в ходе швартовки «Анненков» задел «Елену». В результате столкновения автопаром получил незначительные повреждения.

«В порту «Кавказ» железнодорожный паром "Анненков", выполняя швартовые операции, соприкоснулся с автопаромом "Елена", в результате чего паром "Елена" получил незначительные повреждения», — цитирует агентство оператора переправы «Морская дирекция».