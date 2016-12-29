С российских прилавков пропадет косметика

Продажи бытовой химии и парфюмерии могут остановиться из-за запрета на торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта свыше 25%, который ввели после трагедии в Иркутске, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Коммерсант»

«Дрогери союз», который объединяет региональные розничные сети по продаже парфюмерно-косметической продукции, отправил письмо руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой , в котором предупредил о риске возникновения искусственного дефицита косметических товаров и последующем росте цен на них.

Отмечается, что многие товары не являются парфюмерией, но содержат этиловый спирт выше указанных в постановлении о запрете 25%. Среди таких товаров средства для укладки волос, дезодоранты, косметические жидкости в аэрозолях. Из продажи, в частности, уже изымается лосьон после бритья Gillette с содержанием спирта 69%.

В понедельник было опубликовано постановление, которое на 30 дней запрещает розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25%. Данная мера была принята после трагедии в Иркутске, где погибли 77 человек в результате пищевого отравления средством для ванн «Боярышник», который содержал метиловый спирт.