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В деле об убийстве посла РФ появилась россиянка
В Москве допросили гражданку России, которая была подругой Мевлюта Алтынташа, убившего посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Hürriyet.
Источник газеты в правоохранительных органах заявил, что у Алтынташа и россиянки были близкие отношения, когда она находилась в Анкаре. Уточняется, что девушка вернулась в Москву задолго до убийства Андрея Карлова.
По данным Hürriyet, российские следователи нашли эту девушку и вызвали ее на допрос. Она подтвердила, что недолго общалась с Алтынташем. Рассказала ли она что-либо важное для следствия, не уточняется.
Андрей Карлов был убит 19 декабря на фотовыставке в Анкаре. Карлов произносил речь с трибуны, когда 22-летний бывший полицейский Алтынташ выстрелил ему в спину. После этого убийца начал кричать «Аллах акбар», а также пригрозил местью за Алеппо и Сирию. В результате его застрелили сотрудники турецких спецслужб.
Позже у него дома и в гостинице, где Алтынташ жил в последние дни, нашли книги о террористической группировке «Аль- Каида» (запрещена в РФ) и организации ФЕТО, связанной с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого власти Турции считают вдохновителем недавней попытки госпереворота.
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