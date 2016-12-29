В деле об убийстве посла РФ появилась россиянка

В Москве допросили гражданку России, которая была подругой Мевлюта Алтынташа, убившего посла РФ в Турции Андрея Карлова . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Hürriyet

Источник газеты в правоохранительных органах заявил, что у Алтынташа и россиянки были близкие отношения, когда она находилась в Анкаре. Уточняется, что девушка вернулась в Москву задолго до убийства Андрея Карлова.

По данным Hürriyet, российские следователи нашли эту девушку и вызвали ее на допрос. Она подтвердила, что недолго общалась с Алтынташем. Рассказала ли она что-либо важное для следствия, не уточняется.

Андрей Карлов был убит 19 декабря на фотовыставке в Анкаре. Карлов произносил речь с трибуны, когда 22-летний бывший полицейский Алтынташ выстрелил ему в спину. После этого убийца начал кричать «Аллах акбар», а также пригрозил местью за Алеппо и Сирию. В результате его застрелили сотрудники турецких спецслужб.