Клименко: Россию могут отключить от мирового интернета

Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил, что страна должна быть готова к тому, что ее могут отключить от мирового интернета, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на RT

Microsoft. Комментируя проект закона о регулировании рунета, он рассказал, что западные партнеры отключили Крым от сервисов Google

«Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали. Наша страна должна быть готова к тому, что её отключат от мирового интернета – высока вероятность «тектонических сдвигов» в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения. Поэтому перед нами стоит задача – отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев. Важно, чтобы в России продолжала работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети», — заявил Клименко.

По его словам, критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на территории страны, чтобы никто не мог отключить.

Он также отметил, что регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает.