Советник президента РФ по интернету Герман Клименко заявил в интервью Russia Today , что с 2017 года в России начнут вводить электронные паспорта. Об этом сообщают Рамблер/новости.

По словам Клименко, пока «идет проработка создания единого реестра граждан». С этим реестром будут взаимодействовать все органы власти. «Каждый получит свой электронный паспорт с уникальным номером», - сказал советник президента, пояснив, что это поможет получать большее количество госуслуг онлайн.

Клименко назвал электронные паспорта «экономией и времени, и бумаги». Он отметил, что пока неизвестно, какое ведомство будет вести этот реестр, или же для этого создадут новую структуру.

Первоначально предполагалось, что Федеральная миграционная служба начнет выдавать россиянам электронные удостоверения личности в 2016 году. Сообщалось, что они будут представлять собой электронные карты со всей информацией о гражданине РФ: фотография, ФИО, адрес, ИНН, номер страхового полиса, электронная, цифровая подпись, а в будущем возможно будут указаны и отпечатки пальцев. Те, кто не захочет переходить на электронные паспорта, могут пользоваться бумажными до 2030 года. С начала 2025-го бумажные паспорта перестанут выдаваться, а с 1 января 2030-го они утратят законную силу.