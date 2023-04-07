«Очень важные контакты»: что говорят о переговорах Си Цзиньпина с Макроном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона отслеживала сообщения, касающиеся переговоров между китайским лидером Си Цзиньпином и президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля назвал эти контакты очень важными.

«Безусловно, это очень важные контакты, и, конечно, мы отслеживали все сообщения на этот счет», — подчеркнул Песков.

Вместе с тем он указал на то, что у России и КНР налажены свои отношения.

5 апреля Макрон прибыл в Китай с государственным визитом. Кроме того, в эту страну прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Накануне состоялись переговоры между сторонами в Пекине. Китайский лидер и европейские политики обсуждали, в частности, проблему урегулирования украинского кризиса.

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что глава МИДа Германии Анналена Бербок намерена в середине апреля посетить Китай. По данным издания, министр может отправиться в Пекин через несколько дней после католической Пасхи, которая пройдет 9 апреля.

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что Китай может сыграть важную роль в вопросе урегулировании кризиса на Украине благодаря сильным связям с Россией. Об этом он заявил в среду, 5 апреля, в начале своего визита в Китай ТАСС.

«Китай, имеющий сильные связи с Россией, которые в последние дни вновь быть подтверждены, может сыграть важную роль», — сказал французский лидер.

Франция выступает против распространения ядерного оружия за пределы его стран-обладателей и считает важным исключить возможность его использования в текущем конфликте на Украине. С таким заявлением в четверг, 6 апреля, выступил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

— Франция разделяет желание о том, что ядерное оружие должно быть исключено из этого конфликта. Это подразумевает соблюдение международных договоров в данной сфере. Также ни в коем случае ядерное оружие не должно размещаться за пределами обладающих им стран, особенно в Европе, — подчеркнул французский лидер.

Кроме того, Макрон напомнил о недавнем решении российской стороны разместить подобное вооружение на территории Белоруссии. По словам президента Франции, подобный шаг «не соответствует ее международным обязательствам РФ и международному праву», передает ТАСС.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии эскалацией на мировой арене и угрозой для безопасности Европы.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров председателем КНР Си Цзиньпином призвал его "образумить Россию" и способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство France Presse.

Макрон прибыл в Пекин 5 апреля.

Французский лидер отметил, что говорить о стратегическом и взаимовыгодном партнерстве - это то же самое, что говорить о мире и стабильности в мире. Политик подчеркнул, что Франция привержена этом.

Обращаясь к Си Цзиньпину, Макрон заявил, что видит приверженность КНР Уставу ООН и четкому соблюдению документов в ядерной сфере, - всему, что способствует миру и стабильности на планете.

Президент высказал мнение, что конфликт на Украине нанес удар по стабильности и положил конец десятилетиям мира в Европе.

"Я знаю, что могу рассчитывать на вас ввиду двух принципов, которые я только что привел, для того, чтобы образумить Россию и усадить всех за стол переговоров", - добавил Макрон.

Президент Франции Эмманюэль Макрон приехал в Китай с государственным визитом в основном ради поддержания собственного упавшего рейтинга. Об этом заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Макрону надо подумать вообще, что происходит во Франции, а не давать советы. Насколько знаю, если бы выборы прошли сегодня, то победил бы другой кандидат - Марин Ле Пен. И поехал он в Китай лишь для того, чтобы свой рейтинг каким-то образом поправить", - сказал спикер Госдумы, комментируя слова Макрона о ядерном оружии.

Обозреватель издания Politico считает, что президент Франции Эммануэль Макрон не смог переубедить председателя КНР Си Цзиньпина в вопросе конфликта на Украине.

Отмечается, что во время переговоров Си Цзиньпин «не проявил признаков изменения своей позиции» касательно ситуации на Украине. Издание также отмечает, что Макрон призвал китайского лидера осудить действия России, но тот только в очередной раз заявил о необходимости скорейшего возобновления переговорного процесса.

Помимо этого, Politico указала на дипломатическую оплошность со стороны Макрона – во время пресс-конференции французский лидер говорил почти в два раза больше, чем Си Цзиньпин, который слушал своего коллегу с «нетерпеливым и раздражённым видом».

Китай выстраивает дипломатические отношения с Европой, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном для противодействия с США. Об этом сообщает Reuters.

«Председатель КНР Си Цзиньпин будет пытаться работать с любой страной, особенно со средними или крупными державами, такими как Франция, чтобы противостоять США», — уточняет Reuters, ссылаясь на слова профессора китаеведения и внешней политики Денверского университета Чжао Суйшэн.

В целом авторы международного агентства, ссылаясь на аналитиков, уточняют, что Макрон является один из ключевых союзников для Пекина.

«В этом смысле Макрон, пожалуй, самый важный партнер Пекина в Европе», — подчеркнул аналитик Rhodium Group Ной Баркин.

Кроме того журналисты Reuters также приводят слова своих коллег из китайского издания Global Times. Они подчеркивают, что для ЕС быть «вассалом Вашингтона — это тупик».

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетили Пекин с целью уговорить лидера Китая Си Цзиньпина призвать его российского коллегу Владимира Путина к "разумной позиции" по Украине, считают политологии и мировые СМИ. Как сообщил ФАН российский аналитик, замдиректора Общества развития русского просвещения "Двуглавый орел" Артур Атаев, от этой поездки было странно ожидать прорывов, а Макрон исполнил роль посыльного США.

Целью визита было добиться того, чтобы Россия допустила возможность переговоров с Киевом и отказалась от размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Однако, как отмечают американские СМИ, европейская делегация в Китае была откровенно унижена.

— Китай готов вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональным и спокойным, — заявил китайский лидер, и это означало призыв прекратить накачивать ВСУ оружием и присоединиться к мирному плану Пекина по Украине. Макрон призвал Си не делать поставки в Россию, которые помогли бы ей в конфликте на Украине. В ответ Си прямо показал, что этот конфликт — не его дело.

Подписывая с ЕС договор на покупку 160 самолетов Airbus, глава КНР тонко намекнул, что Париж и Брюссель сегодня явно не готовы наказывать Пекин санкциями за поддержку позиции России.

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен сообщила, что китайский лидер обещал пообщаться с Зеленским, "когда сложатся соответствующие условия", но не сообщил, когда это будет. Как считают эксперты, Китай ясно дал понять, что Запад сейчас не в том статусе, чтобы давать указания Китаю по украинскому конфликту. Он не имеет полномочий перекидывать часть ответственности за его продолжение на КНР.

— Стоит отдельно взглянуть на то, как теперь действует коллективный Запад. Раньше у него были специальные "политические коммивояжеры" уровня Збигнева Бжезинского, Уоррена Кристофера или Франка-Вальтера Штайнмайера. То есть это была полноценная "челночная дипломатия" посредством фигур, имеющих как минимум опыт главы МИДа или госсекретаря. А сейчас мы видим, как президент Франции, ядерной державы, выполняет функции посыльного для Соединенных Штатов, — подчеркнул политолог Артур Атаев.

Государственный визит, который президент Франции Эмманюэль Макрон совершает в Китай, не принесет конкретных результатов, так как французский лидер ограничен позицией Еврокомиссии и США. Такое мнение в интервью ТАСС высказал в четверг депутат Франции в Европейском парламенте Тьерри Мариани.

"Этот визит напоминает государственный визит Макрона в США (29 ноября - 3 декабря 2022 года). Много предварительных заявлений, много спектакля, но никакого результата", - сказал Мариани.

Он отметил, что Макрон постоянно "возит с собой главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, хотя она - чиновник, возглавляющий Еврокомиссию, которая должна заниматься в основном административными вопросами".

Мариани также обратил внимание на телефонный разговор Макрона и президента США Джо Байдена, который состоялся за несколько часов до вылета французского лидера в Пекин.

"В ходе этого звонка Байден дал Макрону свои советы", - уверен собеседник агентства.

О расчетах в юанях

По мнению Мариани, США и Еврокомиссия "также не позволят Парижу перейти с Китаем на проведение расчетов в юанях". "Франция зажата между США и Еврокомиссией, - отметил европарламентарий. - Время, когда Франция могла отстаивать свои интересы, прошло".

"Защищать интересы Франции мог президент Шарль де Голль или Жак Ширак. Сейчас Макрон способен только следовать политике Еврокомиссии и США", - добавил Мариани.

По его словам Париж постоянно вынужден следовать советам Вашингтона. "Даже если это противоречит нашим интересам, мы следуем этой политике. Здесь не должно быть никаких иллюзий", - резюмировал парламентарий.