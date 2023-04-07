Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона отслеживала сообщения, касающиеся переговоров между китайским лидером Си Цзиньпином и президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля назвал эти контакты очень важными.

«Безусловно, это очень важные контакты, и, конечно, мы отслеживали все сообщения на этот счет», — подчеркнул Песков.

Вместе с тем он указал на то, что у России и КНР налажены свои отношения.

5 апреля Макрон прибыл в Китай с государственным визитом. Кроме того, в эту страну прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Накануне состоялись переговоры между сторонами в Пекине. Китайский лидер и европейские политики обсуждали, в частности, проблему урегулирования украинского кризиса.