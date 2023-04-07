Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона отслеживала сообщения, касающиеся переговоров между китайским лидером Си Цзиньпином и президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости.
Официальный представитель Кремля назвал эти контакты очень важными.
«Безусловно, это очень важные контакты, и, конечно, мы отслеживали все сообщения на этот счет», — подчеркнул Песков.
Вместе с тем он указал на то, что у России и КНР налажены свои отношения.
5 апреля Макрон прибыл в Китай с государственным визитом. Кроме того, в эту страну прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Накануне состоялись переговоры между сторонами в Пекине. Китайский лидер и европейские политики обсуждали, в частности, проблему урегулирования украинского кризиса.
Ранее газета Handelsblatt сообщила, что глава МИДа Германии Анналена Бербок намерена в середине апреля посетить Китай. По данным издания, министр может отправиться в Пекин через несколько дней после католической Пасхи, которая пройдет 9 апреля.