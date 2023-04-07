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Reuters: Макрон пытался уговорить Си Цзиньпина противостоять США

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Китай выстраивает дипломатические отношения с Европой, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном для противодействия с США. Об этом сообщает Reuters.

Reuters: Макрон пытался уговорить Си Цзиньпина противостоять США
© globallookpress.com

«Председатель КНР Си Цзиньпин будет пытаться работать с любой страной, особенно со средними или крупными державами, такими как Франция, чтобы противостоять США», — уточняет Reuters, ссылаясь на слова профессора китаеведения и внешней политики Денверского университета Чжао Суйшэн.

В целом авторы международного агентства, ссылаясь на аналитиков, уточняют, что Макрон является один из ключевых союзников для Пекина.

«В этом смысле Макрон, пожалуй, самый важный партнер Пекина в Европе», — подчеркнул аналитик Rhodium Group Ной Баркин.

Кроме того журналисты Reuters также приводят слова своих коллег из китайского издания Global Times. Они подчеркивают, что для ЕС быть «вассалом Вашингтона — это тупик».

Ранее сообщалось, что Макрону пытался изменить позицию главы КНР Си Цзиньпина в отношении России. У него не получилось.

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