Politico: Макрон не смог переубедить Си Цзиньпина по поводу Украины

Обозреватель издания Politico считает, что президент Франции Эммануэль Макрон не смог переубедить председателя КНР Си Цзиньпина в вопросе конфликта на Украине.

Отмечается, что во время переговоров Си Цзиньпин «не проявил признаков изменения своей позиции» касательно ситуации на Украине. Издание также отмечает, что Макрон призвал китайского лидера осудить действия России, но тот только в очередной раз заявил о необходимости скорейшего возобновления переговорного процесса.

Помимо этого, Politico указала на дипломатическую оплошность со стороны Макрона – во время пресс-конференции французский лидер говорил почти в два раза больше, чем Си Цзиньпин, который слушал своего коллегу с «нетерпеливым и раздражённым видом».

Ранее Эммануэль Макрон прибыл в Китай с трехдневным визитом.