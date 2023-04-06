Володин назвал цель поездки Макрона в Китай

Президент Франции Эмманюэль Макрон приехал в Китай с государственным визитом в основном ради поддержания собственного упавшего рейтинга. Об этом заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-1" , отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Макрону надо подумать вообще, что происходит во Франции, а не давать советы. Насколько знаю, если бы выборы прошли сегодня, то победил бы другой кандидат - Марин Ле Пен. И поехал он в Китай лишь для того, чтобы свой рейтинг каким-то образом поправить", - сказал спикер Госдумы, комментируя слова Макрона о ядерном оружии.

Ранее на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Макрон заявил, что Франция выступает против распространения ядерного оружия за пределы его стран - обладателей и считает важным исключить возможность его использования в конфликте на Украине.

Французский лидер прибыл в Китай с государственным визитом в среду. Для президента Франции это первая за последние три с половиной года поездка в КНР, в предыдущий раз он посетил Пекин осенью 2019 года в период своего первого президентского срока. В среду Макрон заявил, что Китай в ситуации вокруг Украины может сыграть важную роль благодаря хорошим отношениям с Россией. Официальная программа визита президента Франции, согласно информации Елисейского дворца, завершится 7 апреля.