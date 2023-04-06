Макрон выступил против размещения ядерного оружия за пределами обладающих им стран

— Франция разделяет желание о том, что ядерное оружие должно быть исключено из этого конфликта. Это подразумевает соблюдение международных договоров в данной сфере. Также ни в коем случае ядерное оружие не должно размещаться за пределами обладающих им стран, особенно в Европе, — подчеркнул французский лидер.