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1 час назад

Макрон заявил о важной роли Китая в урегулировании кризиса на Украине

Lenta.ruиещё 4

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что Китай может сыграть важную роль в вопросе урегулировании кризиса на Украине благодаря сильным связям с Россией. Об этом он заявил в среду, 5 апреля, в начале своего визита в Китай ТАСС.

«Китай, имеющий сильные связи с Россией, которые в последние дни вновь быть подтверждены, может сыграть важную роль», — сказал французский лидер.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай с государственным визитом, где у него пройдет встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. В эту поездку французский лидер пригласил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, но ее участие ограничится трехсторонней встречей с участием Макрона и Си.

Макрон и фон дер Ляйен начали визит в Китай

Как сообщала французская газета Le Monde, визит Макрона в Китай вызван желанием побудить председателя КНР повлиять на Россию в ее позиции по Украине. В Париже считают Китай «единственной страной в мире, способной повлиять на волю России».

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