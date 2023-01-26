Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала Sky News назвал условие для завершения боевых действий в стране, подчеркнув, что не намерен вести войну на территории России.

"Я могу вам точно сказать, что, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Это все", – сообщил украинский лидер.

Зеленский добавил, что в последнее время украинская армия ведет сопротивление более мощным атакам, на фоне чего возникает необходимость в оборонительной помощи от союзников. Он также поблагодарил США, Великобританию и Германию за положительное в сторону Киева решение о поставках танков.

К выводу о необходимости в поставках бронированных машин США и Германия пришли накануне. ФРГ обязалась поставить Украине танки Leopard 2, Америка – 31 танк M1 Abrams.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на действия западных стран сообщил об их нарастающей вовлеченности в украинский конфликт. По его словам, в Кремле не доверяют словам Запада об отсутствии связи между военной поддержкой Украины и участии в конфликте.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News признал, что российские вооруженные силы продвигаются на востоке.

«На востоке они продвигаются вперед», — заявил украинский лидер.

Накануне российское Министерство обороны сообщило, что вооруженные силы РФ продолжают наступление на Донецком направлении.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская армия продвигается на пологовском участке в Запорожской области, а также то, что они смогли продвинуться в направлении Гуляйполя и взять под контроль несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Это неинтересно мне. Неинтересно встречаться с ним, разговаривать», — заявил Зеленский.

Напомним, что Зеленский ранее запретил своим указом вести с Путиным. В мотивировочной части документа была указана «попытка аннексировать территории Украины».

В Кремле заявили, что никаких условий для переговоров с Украиной нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков снова указал на юридическое обоснование невозможности таких переговоров с РФ со стороны Киева.

"Поэтому можно де-факто признать одно - никаких условий для таких переговоров нет", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который усомнился в том, что его российский коллега Владимир Путин жив.

Представитель Кремля заявил, что существование России и Путина представляет «большую проблему» для Киева и Зеленский «предпочел бы, чтобы их не было».

«Но чем раньше он осознает, что Россия и Путин есть и будет <...> тем лучше для такой страны, как Украина», — сказал Песков.

По его словам, чем раньше украинские власти готовы будут начать учитывать требования российской стороны, «тем быстрее все закончится».

Комментарий относится к словам Зеленского о том, почему Украина отказывается от мирных переговоров с Россией в Давосе.

«Я не уверен, что Путин жив», — сказал украинский лидер, добавляя, что он «не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть».



«Я не совсем понимаю, что он живой, он ли принимает решения, или кто-то принимает решения. Что это за круг лиц? У меня нет никакой информации», — резюмировал Зеленский.

Украинский президент Владимир Зеленский давно готовился к войне и даже не собирался выполнять Минские договоренности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Зеленского о том, что ему неинтересно разговаривать с Владимиром Путиным.

"Мы знаем, с какими обещаниями господин Зеленский избирался президентом. Их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить избирателям, которые за него голосовали на Украине", - сказал Песков и подчеркнул, что слова Зеленского не требуют ответа.

Представитель Кремля указал на то, что президент Украины, несмотря на обещания, так и не решил проблему Донбасса.

"Он не выполнил Минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять", - сказал Песков, добавив, что президент Украины готовился к войне.

Он отметил, что таким образом Зеленский сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента РФ.

Россия не отказывается от переговоров по Украине, но чем дольше Запад будет их избегать, тем сложнее будет ситуация. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

Глава российского МИД подчеркнул, что украинской стороне необходимо через посредников прояснить, как она видит дальнейшее развитие событий. Он отметил, что российская сторона не отказывается от переговоров, о чем говорил и президент России Владимир Путин.

«Но те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти решение», — сказал Лавров.

Министр также напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский ранее запретил указом вести переговоры с Россией. Кроме того, глава российского МИД обратил внимание на заявления западных политиков о том, что время для переговоров еще не пришло.

Первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман заявила, что США желали бы увидеть завершение конфликта на Украине, однако окончательное решение на этот счет должен принимать Киев. Ее слова приводит ТАСС.

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«Я надеюсь, что этот день наступит раньше, чем позже. Никто не хочет справедливого и устойчивого мира больше, чем Украина», — сказала Шерман в ходе выступления в Кливленде.

Она добавила, что люди беспокоятся, почему Украина продолжает конфликт. «Поверьте мне, они хотели бы, чтобы это закончилось сейчас», — добавила Шерман. Она также усомнилась в необходимости прекращения огня на Украине в целях заморозки конфликта в нынешнем статус-кво.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в эфире немецкого канала ZDF, что конфликт на Украине, несмотря на поставки тяжелой техники, в ближнесрочной перспективе не завершится. Об этом пишет РИА «Новости».

Шольц подчеркнул, что немецкие танки Leopard 2 являются очень эффективными. Вместе с тем, пояснил канцлер, следует быть готовыми к тому, что конфликт в ближайшее время не закончится.

«Они [«Леопарды»] очень эффективны и в этой связи они будут очень полезны», - уточнил политик.

Шольц отметил, что России не следует рассчитывать на ослабление поддержки Киева со стороны западных стран.

По словам канцлера, Североатлантический альянс не желает принимать прямое участие в конфликте на Украине.

Шольц избежал прямых ответов на вопросы о том, кто все же должен одержать победу в противостоянии. По его мнению, Украина «не должна проиграть», а Москва - «достичь своих целей».

Президент Польши Анджей Дуда считает, что конфликт на Украине когда-то все равно завершится за столом переговоров, однако пока для этого нет условий. Об этом пишет ТАСС.

На полях Всемирного экономического форума в Давосе Дуда отметил, что согласен с мнением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что украинский конфликт завершится за столом переговоров.

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«Вероятнее всего, да. Таков порядок вещей. Так обычно завершаются войны. И эта, такая важная для всего мира, тоже так закончится», - подчеркнул польский президент.

По его словам, обе стороны рано или поздно склонят сесть за стол переговоров для мирного урегулирования ситуации.

«Но какими будут условия, сложно сказать точно. Одно ясно - сегодня этих условий нет», - добавил Дуда.