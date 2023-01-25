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49 минут назад

Шольц дал прогноз по срокам конфликта на Украине

Илья Родин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в эфире немецкого канала ZDF, что конфликт на Украине, несмотря на поставки тяжелой техники, в ближнесрочной перспективе не завершится. Об этом пишет РИА «Новости».

Шольц дал прогноз по срокам конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шольц подчеркнул, что немецкие танки Leopard 2 являются очень эффективными. Вместе с тем, пояснил канцлер, следует быть готовыми к тому, что конфликт в ближайшее время не закончится.

«Они [«Леопарды»] очень эффективны и в этой связи они будут очень полезны», - уточнил политик.

Шольц отметил, что России не следует рассчитывать на ослабление поддержки Киева со стороны западных стран.

По словам канцлера, Североатлантический альянс не желает принимать прямое участие в конфликте на Украине.

Германия отправит танки Leopard на Украину

Шольц избежал прямых ответов на вопросы о том, кто все же должен одержать победу в противостоянии. По его мнению, Украина «не должна проиграть», а Москва - «достичь своих целей».

В мире,Олаф Шольц,НАТО,
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