Шольц дал прогноз по срокам конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в эфире немецкого канала ZDF, что конфликт на Украине, несмотря на поставки тяжелой техники, в ближнесрочной перспективе не завершится. Об этом пишет РИА «Новости».

Шольц подчеркнул, что немецкие танки Leopard 2 являются очень эффективными. Вместе с тем, пояснил канцлер, следует быть готовыми к тому, что конфликт в ближайшее время не закончится.

«Они [«Леопарды»] очень эффективны и в этой связи они будут очень полезны», - уточнил политик.

Шольц отметил, что России не следует рассчитывать на ослабление поддержки Киева со стороны западных стран.

По словам канцлера, Североатлантический альянс не желает принимать прямое участие в конфликте на Украине.