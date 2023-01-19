Песков ответил на слова Зеленского, усомнившегося, что Путин жив

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который усомнился в том, что его российский коллега Владимир Путин жив.

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Представитель Кремля заявил, что существование России и Путина представляет «большую проблему» для Киева и Зеленский «предпочел бы, чтобы их не было».

«Но чем раньше он осознает, что Россия и Путин есть и будет <...> тем лучше для такой страны, как Украина», — сказал Песков.

По его словам, чем раньше украинские власти готовы будут начать учитывать требования российской стороны, «тем быстрее все закончится».

Комментарий относится к словам Зеленского о том, почему Украина отказывается от мирных переговоров с Россией в Давосе.

«Я не уверен, что Путин жив», — сказал украинский лидер, добавляя, что он «не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть».

«Я не совсем понимаю, что он живой, он ли принимает решения, или кто-то принимает решения. Что это за круг лиц? У меня нет никакой информации», — резюмировал Зеленский.