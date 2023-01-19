В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
24 минуты назад

Песков ответил на слова Зеленского, усомнившегося, что Путин жив

Газета.Ruиещё 10

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который усомнился в том, что его российский коллега Владимир Путин жив.

Песков ответил на слова Зеленского, усомнившегося, что Путин жив
Фото: ТАССТАСС

Представитель Кремля заявил, что существование России и Путина представляет «большую проблему» для Киева и Зеленский «предпочел бы, чтобы их не было».

«Но чем раньше он осознает, что Россия и Путин есть и будет <...> тем лучше для такой страны, как Украина», — сказал Песков.

По его словам, чем раньше украинские власти готовы будут начать учитывать требования российской стороны, «тем быстрее все закончится».

Комментарий относится к словам Зеленского о том, почему Украина отказывается от мирных переговоров с Россией в Давосе.

«Я не уверен, что Путин жив», — сказал украинский лидер, добавляя, что он «не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть».

«Я не совсем понимаю, что он живой, он ли принимает решения, или кто-то принимает решения. Что это за круг лиц? У меня нет никакой информации», — резюмировал Зеленский.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что возобновить переговоры между Россией и Украиной стало сложнее, хотя стороны и проделали большой путь в начале конфликта.

Политика,Владимир Зеленский,Мевлют Чавушоглу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители