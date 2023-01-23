Лавров призвал Украину прояснить позицию по переговорам с Россией

Россия не отказывается от переговоров по Украине, но чем дольше Запад будет их избегать, тем сложнее будет ситуация. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

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Глава российского МИД подчеркнул, что украинской стороне необходимо через посредников прояснить, как она видит дальнейшее развитие событий. Он отметил, что российская сторона не отказывается от переговоров, о чем говорил и президент России Владимир Путин.

«Но те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти решение», — сказал Лавров.