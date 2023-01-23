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14 минут назад

Лавров предостерег Запад от затягивания переговоров по Украине

Никита Бородкин

Россия не отказывается от переговоров по Украине, но чем дольше Запад будет их избегать, тем сложнее будет ситуация. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

Лавров призвал Украину прояснить позицию по переговорам с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава российского МИД подчеркнул, что украинской стороне необходимо через посредников прояснить, как она видит дальнейшее развитие событий. Он отметил, что российская сторона не отказывается от переговоров, о чем говорил и президент России Владимир Путин.

«Но те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти решение», — сказал Лавров.

Министр также напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский ранее запретил указом вести переговоры с Россией. Кроме того, глава российского МИД обратил внимание на заявления западных политиков о том, что время для переговоров еще не пришло.

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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