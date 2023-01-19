Дуда: конфликт на Украине завершится за столом переговоров

Президент Польши Анджей Дуда считает, что конфликт на Украине когда-то все равно завершится за столом переговоров, однако пока для этого нет условий. Об этом пишет ТАСС.
На полях Всемирного экономического форума в Давосе Дуда отметил, что согласен с мнением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что украинский конфликт завершится за столом переговоров.
«Вероятнее всего, да. Таков порядок вещей. Так обычно завершаются войны. И эта, такая важная для всего мира, тоже так закончится», - подчеркнул польский президент.
По его словам, обе стороны рано или поздно склонят сесть за стол переговоров для мирного урегулирования ситуации.
«Но какими будут условия, сложно сказать точно. Одно ясно - сегодня этих условий нет», - добавил Дуда.
Ранее выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе Йенс Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте сделает НАТО уязвимым, а это представляет большую опасность для альянса. По его мнению, единственный способ достичь соглашения - сесть за стол переговоров.