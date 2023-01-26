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3 часа назад

Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом Путина

Российская Газетаиещё 12

Украинский президент Владимир Зеленский давно готовился к войне и даже не собирался выполнять Минские договоренности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Зеленского о том, что ему неинтересно разговаривать с Владимиром Путиным.

Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом Путина
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Мы знаем, с какими обещаниями господин Зеленский избирался президентом. Их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить избирателям, которые за него голосовали на Украине", - сказал Песков и подчеркнул, что слова Зеленского не требуют ответа.

Представитель Кремля указал на то, что президент Украины, несмотря на обещания, так и не решил проблему Донбасса. "Он не выполнил Минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять", - сказал Песков, добавив, что президент Украины готовился к войне.

Он отметил, что таким образом Зеленский сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента РФ.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что не заинтересован в переговорах с Владимиром Путиным. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной.

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