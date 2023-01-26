"Это неинтересно мне": Зеленский о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным . Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее подчеркивал, что переговоры между Москвой и Киевом сейчас невозможны, поскольку для них нет ни фактических, ни юридических условий. Вместе с тем глава МИД РФ Сергей Лавров накануне заявлял, что чем дольше Запад затягивает начало мирного урегулирования, тем тяжелее будет складываться ситуация.