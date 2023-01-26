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42 минуты назад

Зеленский сделал заявление о переговорах с Путиным

Никита Бородкин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Это неинтересно мне": Зеленский о переговорах с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это неинтересно мне. Неинтересно встречаться с ним, разговаривать», — заявил Зеленский.

Напомним, что Зеленский ранее запретил своим указом вести с Путиным. В мотивировочной части документа была указана «попытка аннексировать территории Украины».

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее подчеркивал, что переговоры между Москвой и Киевом сейчас невозможны, поскольку для них нет ни фактических, ни юридических условий. Вместе с тем глава МИД РФ Сергей Лавров накануне заявлял, что чем дольше Запад затягивает начало мирного урегулирования, тем тяжелее будет складываться ситуация.

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