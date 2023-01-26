Президент Украины Зеленский признал продвижение ВС России вперед на востоке

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News признал, что российские вооруженные силы продвигаются на востоке. "На востоке они продвигаются вперед", - заявил украинский лидер. Накануне российское Министерство обороны сообщило, что вооруженные силы РФ продолжают наступление на Донецком направлении. До этого председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российская армия продвигается на пологовском участке в Запорожской области, а также то, что они смогли продвинуться в направлении Гуляйполя и взять под контроль несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.