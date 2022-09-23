В МИД сделали заявление о ядерном оружии России

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона никому не угрожает ядерным оружием. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат напомнил, что критерии применения ядерного оружия прописаны в военной доктрине и конкретизированы в «Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания» от 2 июня 2020 года.

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По его словам, США преднамеренно снижают порог применения ядерного оружия, создавая угрозу российской безопасности. Так Рябков прокомментировал решение Вашингтона поставить на боевое дежурство ракеты подводных лодок Trident-2 с боезарядами пониженной мощности.

Дипломат отметил, что Соединенные Штаты проводят дестабилизирующую модернизацию ядерного арсенала.

21 сентября президент России Владимир Путин заявил, что роза ветров может развернуться в сторону тех, кто «ведет ядерный шантаж против РФ».

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к соотечественникам заявил, что при угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, — это не блеф.

Российский лидер напомнил тем, кто позволяет себе агрессивные заявления в отношении России: «Хочу напомнить, что страна также располагает всевозможными средствами поражения, а по отдельным компонентам — даже более современными, чем у стран НАТО».

«И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства... Это не блеф. Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены», — подчеркнул Путин.

США в течение нескольких месяцев в частном порядке связываются с руководством России, предупреждая о серьезных последствиях, которые будет иметь применение ядерного оружия. Об этом в ночь на пятницу сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их утверждениям, американские чиновники передают "частные сообщения" Москве, такое общение ведется постоянно в течение последних месяцев. Госдепартамент США занимается общением с Россией, но источники газеты не говорят, кто именно передавал послания и каким в точности было их содержание. Также неизвестно, отправляли ли США какие-либо сообщения Москве после речи президента России Владимира Путина, в которой он объявил о готовности использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа, пишет газета.

Администрация Джо Байдена в целом, добавили источники газеты, делает предупреждения о последствиях ядерного удара "намеренно расплывчатыми".

Представители администрации США, отмечает Washington Post, не фиксируют никаких признаков того, что Россия перемещает свое ядерное оружие и готовится нанести удар.

Президент США Джо Байден в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Россия якобы выступила с ядерными угрозами в адрес Европы, нарушая международные договоренности о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«Только сегодня президент Путин выступил с откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы и безрассудным пренебрежением обязанностями режима нераспространения», — заявил Байден, добавляя, что «сейчас Россия призывает все больше военнослужащих вступить в бой, а Кремль организует фиктивный референдум, чтобы попытаться аннексировать часть Украины — чрезвычайно серьезное нарушение Устава ООН».

По его словам, Соединенные Штаты работают с союзниками, чтобы не допустить потенциальную атаку России на территории стран Североатлантического альянса.

«Соединенные Штаты также тесно работают с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы создать издержки для России, чтобы сдержать атаки на территорию НАТО», — подчеркнул американский президент.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "неприличным" выступление президента США Джо Байдена с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которого он ложно процитировал речь президента РФ Владимира Путина о ядерной угрозе.

"Что касается выступления президента США, то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось, и то, что стало мейнстримом, ведь оно было выстроено вокруг нашей страны. Дело в том, что он начал с якобы цитирования президента России. Он приписал президенту России слова о том, что наша страна угрожает миру ядерным оружием", - сказала она в четверг в прямом эфире "Соловьев Live".

Захарова отметила, что такая позиция является "пропагандистской увязкой, которая навязывается общественности вопреки всему тому, что было действительно сказано". "Ровно так эта позиция, к сожалению, подается в западных СМИ сейчас снова. И президент США закрепил то, что разгоняется по американским СМИ", - отметила дипломат.

Западные страны стремились бы образумить киевский режим, если бы действительно опасались ядерной катастрофы. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Я не могу вам сказать однозначно, потому что с одной стороны они эту историю раскручивают в антироссийском ключе, пытаясь навязать нам несуществующее, и пытаются обличить нас в том, что никто не делал и даже не говорил, - сказала она, отвечая на вопрос об опасениях Запада относительно ядерной угрозы. - Но с другой стороны, если бы они действительно опасались какой-то ядерной катастрофы, они все-таки как-то бы образумили киевский режим и, кстати говоря, теперь уже бы и Евросоюз как-то попытался образумить Вашингтон и прекратить обстрелы ядерного объекта".



"Поэтому я, например, не очень уверена, что до конца у тех людей, которые занимаются, как минимум, обслуживанием внешнеполитической доктрины на Западе, есть понимание того, что такое ядерная катастрофа, если они попустительствуют, а кто-то впрямую участвует, в нанесении ударов по ядерному объекту - Запорожской АЭС", - добавила дипломат.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США всерьез воспринимают слова президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

При этом Кирби отметил, что пока Вашингтон не видит необходимости повышать готовность собственных сил стратегического сдерживания.

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«Это безответственная риторика для ядерной державы... Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется», - сказал Кирби.

Президент Сербии Александр Вучич заявил об отсутствии блефа в словах российского лидера Владимира Путина о защите России ядерным оружием. Об этом он рассказал в эфире программы Wake up America на телеканале Newsmax.

«Так как я встречался с президентом Путиным много раз, я не думаю, что он блефует», — сказал Вучич, отвечая на соответствующий вопрос.

Он выразил надежду на то, что «наступит мир и все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение». По его словам, это «намного лучше, чем ждать поражения другой стороны».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в вероятность применения Россией ядерного оружия. В интервью немецкому изданию Bild он высказал уверенность, что Москва не пойдет на такой шаг.

«Я не верю, что он (президент России Владимир Путин — прим. Ред) применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие», — заявил украинский лидер.

Российский посол в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие в текущих условиях, таким образом отреагировав на дискуссии в канадском правительстве, сообщает ТАСС.

«Мы обратили внимание на то, что обращение президента [РФ Владимира] Путина 21 сентября по поводу ситуации в Донбассе и продолжающейся специальной военной операции вызвало дискуссию в канадском политическом истеблишменте, СМИ и экспертном сообществе. В частности, оно спровоцировало обсуждение чувствительной ядерной проблемы», — написал Степанов в своем заявлении на английском языке, распространенном для канадского правительства.

Он напомнил, что указ президента России от 2 июня 2020 года «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» четко указывает на то, что в нынешних условиях Россия не намерена прибегать к использованию всего арсенала возможностей.

Ядерная война никогда не должна быть развязана, и в таком противостоянии не может быть победителей, заявил в пятницу замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов на конференции к 60-летию Карибского кризиса.

"Мы неоднократно заявляли и продолжаем заявлять о нашей приверженности известной формуле, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - сказал Венедиктов.

Он напомнил о российских доктринальных документах на эту тему, в том числе об основах государственной политики в области ядерного сдерживания.

"В то же время на Западе многие политики, общественные деятели и эксперты на регулярной основе позволяют себе заявления, которые не просто носят безответственный характер, а граничат с ядерным шантажом, открыто говорят о допустимости применения против России оружия массового уничтожения", - подчеркнул Венедиктов.

В этой связи он выразил убежденность, что зарубежным политикам и лидерам общественного мнения, которые рассуждают о подобных вещах, следует обратиться к истории, включая Карибский кризис, и вспомнить, что даже на пике противостояния сверхдержав американцы и их европейские союзники "не позволяли себе даже на словах жонглировать угрозами ядерной войны".

Замсекретаря Совбеза также процитировал Цицерона, который говорил, что история - это наставница жизни.

"Сегодня помощь этой наставницы нужна как никогда для того, чтобы не совершать трагических ошибок. В случае ядерного оружия такие ошибки могут привести к необратимым последствиям", - заключил Венедиктов.

Он также напомнил, что в канун Карибского кризиса президент США Джон Кеннеди читал книгу о событиях, послуживших поводом для Первой мировой войны, и впечатление, вынесенное им из знакомства с историей, стало одним из факторов, побудивших американского лидера занять конструктивную позицию в диалоге с советским руководством.

Венедиктов добавил, что Россия делает все, чтобы минимизировать риски применения ракетно-ядерного оружия кем бы то ни было в мире.

"Призрак ядерной угрозы, казалось бы, ушедший в прошлое после окончания противоборства СССР и США, вновь обозначился на горизонте. Замечу, что это происходит отнюдь не по вине России, которая делала и продолжает делать все для того, чтобы минимизировать риски применения ракетно-ядерного орудия кем бы то ни было в мире", - подчеркнул он.

Замсекретаря Совбеза подчеркнул, что Москва до последнего пыталась согласовать с Вашингтоном новое уравнение безопасности, которое позволило бы снизить напряженность в мире.

"Мы до последнего пытались вывести американцев на обсуждение выдвинутого Россией нового уравнения безопасности, которое позволило бы заложить основы для снижения геополитической напряженности", - указал он.