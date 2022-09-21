Вучич заявил об отсутствии блефа в словах Путина о защите России ядерным оружием

Президент Сербии Александр Вучич заявил об отсутствии блефа в словах российского лидера Владимира Путина о защите России ядерным оружием. Об этом он рассказал в эфире программы Wake up America на телеканале Newsmax.

«Так как я встречался с президентом Путиным много раз, я не думаю, что он блефует», — сказал Вучич, отвечая на соответствующий вопрос.

Он выразил надежду на то, что «наступит мир и все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение». По его словам, это «намного лучше, чем ждать поражения другой стороны».