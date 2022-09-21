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1 час назад

Вучич заявил об отсутствии блефа в словах Путина о защите России ядерным оружием

Lenta.ruиещё 5

Президент Сербии Александр Вучич заявил об отсутствии блефа в словах российского лидера Владимира Путина о защите России ядерным оружием. Об этом он рассказал в эфире программы Wake up America на телеканале Newsmax.

Вучич заявил об отсутствии блефа в словах Путина о защите России ядерным оружием
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Так как я встречался с президентом Путиным много раз, я не думаю, что он блефует», — сказал Вучич, отвечая на соответствующий вопрос.

Он выразил надежду на то, что «наступит мир и все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение». По его словам, это «намного лучше, чем ждать поражения другой стороны».

Ранее на полях Генассамблеи ООН Вучич допустил ухудшение отношений Запада с Россией и КНР. По его словам, расширение вооруженного конфликта может достигнуть мирового уровня, которого не было со Второй мировой войны.

В мире,Александр Вучич,Владимир Путин,Генассамблея ООН,
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