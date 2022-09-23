WP: США конфиденциально предупреждают Россию об опасности применения ядерного оружия

США в течение нескольких месяцев в частном порядке связываются с руководством России, предупреждая о серьезных последствиях, которые будет иметь применение ядерного оружия. Об этом в ночь на пятницу сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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По их утверждениям, американские чиновники передают "частные сообщения" Москве, такое общение ведется постоянно в течение последних месяцев. Госдепартамент США занимается общением с Россией, но источники газеты не говорят, кто именно передавал послания и каким в точности было их содержание. Также неизвестно, отправляли ли США какие-либо сообщения Москве после речи президента России Владимира Путина, в которой он объявил о готовности использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа, пишет газета.

Администрация Джо Байдена в целом, добавили источники газеты, делает предупреждения о последствиях ядерного удара "намеренно расплывчатыми".

Представители администрации США, отмечает Washington Post, не фиксируют никаких признаков того, что Россия перемещает свое ядерное оружие и готовится нанести удар.