WP: США конфиденциально предупреждают Россию об опасности применения ядерного оружия

США в течение нескольких месяцев в частном порядке связываются с руководством России, предупреждая о серьезных последствиях, которые будет иметь применение ядерного оружия. Об этом в ночь на пятницу сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По их утверждениям, американские чиновники передают "частные сообщения" Москве, такое общение ведется постоянно в течение последних месяцев. Госдепартамент США занимается общением с Россией, но источники газеты не говорят, кто именно передавал послания и каким в точности было их содержание. Также неизвестно, отправляли ли США какие-либо сообщения Москве после речи президента России Владимира Путина, в которой он объявил о готовности использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа, пишет газета.
Администрация Джо Байдена в целом, добавили источники газеты, делает предупреждения о последствиях ядерного удара "намеренно расплывчатыми".
Представители администрации США, отмечает Washington Post, не фиксируют никаких признаков того, что Россия перемещает свое ядерное оружие и готовится нанести удар.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала "неприличным" выступление президента США Джо Байдена с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которого он ложно процитировал речь Путина о ядерной угрозе. Байден в своем выступлении утверждал, что Москва выступила с "откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы и безрассудным пренебрежением обязанностями режима нераспространения". Как он одновременно заверил, США понимают, что победителей в ядерной войне быть не может и что она никогда не должна быть развязана. Кроме того, Байден обещал, что США будут готовы принимать "критически важные" меры по контролю над вооружениями вне зависимости от происходящего в мире.