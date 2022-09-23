Посол в Канаде Степанов заявил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие

Российский посол в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие в текущих условиях, таким образом отреагировав на дискуссии в канадском правительстве, сообщает ТАСС. "Мы обратили внимание на то, что обращение президента [РФ Владимира] Путина 21 сентября по поводу ситуации в Донбассе и продолжающейся специальной военной операции вызвало дискуссию в канадском политическом истеблишменте, СМИ и экспертном сообществе. В частности, оно спровоцировало обсуждение чувствительной ядерной проблемы", - написал Степанов в своем заявлении на английском языке, распространенном для канадского правительства. Он напомнил, что указ президента России от 2 июня 2020 года "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" четко указывает на то, что в нынешних условиях Россия не намерена прибегать к использованию всего арсенала возможностей. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон мог образумить Киев, если действительно опасается ядерной катастрофы.