Зеленский оценил возможность применения Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в вероятность применения Россией ядерного оружия. В интервью немецкому изданию Bild он высказал уверенность, что Москва не пойдет на такой шаг.

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«Я не верю, что он (президент России Владимир Путин — прим. Ред) применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие», — заявил украинский лидер.

Напомним, что 20 сентября власти ДНР, ЛНР, а также администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести референдумы по теме вхождения в состав России на правах субъектов.

21 сентября в обращении к россиянам Путин отметил, что при угрозе своей безопасности Россия готова использовать все имеющиеся средства, подчеркнув, что это «не блеф».