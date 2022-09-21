Зеленский оценил возможность применения Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в вероятность применения Россией ядерного оружия. В интервью немецкому изданию Bild он высказал уверенность, что Москва не пойдет на такой шаг.
«Я не верю, что он (президент России Владимир Путин — прим. Ред) применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие», — заявил украинский лидер.
Напомним, что 20 сентября власти ДНР, ЛНР, а также администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести референдумы по теме вхождения в состав России на правах субъектов.
21 сентября в обращении к россиянам Путин отметил, что при угрозе своей безопасности Россия готова использовать все имеющиеся средства, подчеркнув, что это «не блеф».
Как отмечал вице-спикер Совета федерации Константин Косачев, нападение на освобожденные территории после оглашения итогов референдумов станет «нападением на Россию со всеми последствиями».