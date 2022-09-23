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4 часа назад

В МИД РФ обвинили США в преднамеренном понижении порога применения ядерного оружия

Газета.Ruиещё 3

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона никому не угрожает ядерным оружием. Об этом сообщает ТАСС. Дипломат напомнил, что критерии применения ядерного оружия прописаны в военной доктрине и конкретизированы в "Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания" от 2 июня 2020 года. По его словам, США преднамеренно снижают порог применения ядерного оружия, создавая угрозу российской безопасности. Так Рябков прокомментировал решение Вашингтона поставить на боевое дежурство ракеты подводных лодок Trident-2 с боезарядами пониженной мощности. Дипломат отметил, что Соединенные Штаты проводят дестабилизирующую модернизацию ядерного арсенала. 21 сентября президент России Владимир Путин заявил, что роза ветров может развернуться в сторону тех, кто "ведет ядерный шантаж против РФ". 23 сентября газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США в течение нескольких месяцев конфиденциально предупреждают власти России о серьезных последствиях в случае применения ими ядерного оружия.

В МИД РФ обвинили США в преднамеренном понижении порога применения ядерного оружия
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Сергей Рябков,Владимир Путин,МИД России,
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