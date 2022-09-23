В МИД РФ обвинили США в преднамеренном понижении порога применения ядерного оружия

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона никому не угрожает ядерным оружием. Об этом сообщает ТАСС. Дипломат напомнил, что критерии применения ядерного оружия прописаны в военной доктрине и конкретизированы в "Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания" от 2 июня 2020 года. По его словам, США преднамеренно снижают порог применения ядерного оружия, создавая угрозу российской безопасности. Так Рябков прокомментировал решение Вашингтона поставить на боевое дежурство ракеты подводных лодок Trident-2 с боезарядами пониженной мощности. Дипломат отметил, что Соединенные Штаты проводят дестабилизирующую модернизацию ядерного арсенала. 21 сентября президент России Владимир Путин заявил, что роза ветров может развернуться в сторону тех, кто "ведет ядерный шантаж против РФ". 23 сентября газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США в течение нескольких месяцев конфиденциально предупреждают власти России о серьезных последствиях в случае применения ими ядерного оружия.