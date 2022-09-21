В США всерьез восприняли слова Путина о ядерном оружии

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США всерьез воспринимают слова президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.
При этом Кирби отметил, что пока Вашингтон не видит необходимости повышать готовность собственных сил стратегического сдерживания.
«Это безответственная риторика для ядерной державы... Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется», - сказал Кирби.
Ранее в своем телеобращении Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности Россия использует все методы, в том числе ядерное оружие.
«Это не блеф», - подчеркнул президент.
Он также добавил, что в ход пошел и ядерный шантаж. При этом имеется в виду не только обстрелы Запорожской АЭС, но и высказываниях ряда представителей ведущих государств НАТО о возможности применения против России ядерного оружия.