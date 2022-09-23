СБ РФ: Россия делает все для минимизации рисков применения ядерного оружия

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Ядерная война никогда не должна быть развязана, и в таком противостоянии не может быть победителей, заявил в пятницу замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов на конференции к 60-летию Карибского кризиса.

"Мы неоднократно заявляли и продолжаем заявлять о нашей приверженности известной формуле, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - сказал Венедиктов.

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Он напомнил о российских доктринальных документах на эту тему, в том числе об основах государственной политики в области ядерного сдерживания. "В то же время на Западе многие политики, общественные деятели и эксперты на регулярной основе позволяют себе заявления, которые не просто носят безответственный характер, а граничат с ядерным шантажом, открыто говорят о допустимости применения против России оружия массового уничтожения", - подчеркнул Венедиктов.

В этой связи он выразил убежденность, что зарубежным политикам и лидерам общественного мнения, которые рассуждают о подобных вещах, следует обратиться к истории, включая Карибский кризис, и вспомнить, что даже на пике противостояния сверхдержав американцы и их европейские союзники "не позволяли себе даже на словах жонглировать угрозами ядерной войны".

Замсекретаря Совбеза также процитировал Цицерона, который говорил, что история - это наставница жизни. "Сегодня помощь этой наставницы нужна как никогда для того, чтобы не совершать трагических ошибок. В случае ядерного оружия такие ошибки могут привести к необратимым последствиям", - заключил Венедиктов.

Он также напомнил, что в канун Карибского кризиса президент США Джон Кеннеди читал книгу о событиях, послуживших поводом для Первой мировой войны, и впечатление, вынесенное им из знакомства с историей, стало одним из факторов, побудивших американского лидера занять конструктивную позицию в диалоге с советским руководством.

Венедиктов добавил, что Россия делает все, чтобы минимизировать риски применения ракетно-ядерного оружия кем бы то ни было в мире.

"Призрак ядерной угрозы, казалось бы, ушедший в прошлое после окончания противоборства СССР и США, вновь обозначился на горизонте. Замечу, что это происходит отнюдь не по вине России, которая делала и продолжает делать все для того, чтобы минимизировать риски применения ракетно-ядерного орудия кем бы то ни было в мире", - подчеркнул он.

Замсекретаря Совбеза подчеркнул, что Москва до последнего пыталась согласовать с Вашингтоном новое уравнение безопасности, которое позволило бы снизить напряженность в мире.

"Мы до последнего пытались вывести американцев на обсуждение выдвинутого Россией нового уравнения безопасности, которое позволило бы заложить основы для снижения геополитической напряженности", - указал он.