Эрдоган сделал заявление после переговоров с Зеленcким

Во время переговоров во Львове президент Турции Тайип Эрдоган предложил главе Украины Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Эрдоган признался, что нынешняя поездка на Украину стала первой после начала спецоперации. Во время встречи с Зеленским они обсудили все вопросы двусторонних отношений. Однако главной темой стали боевые действия на Украине.

«Я еще раз заявил, что наша солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться. Я также заявил, что мы будем продолжать способствовать разрешению войны путем дипломатии и переговоров. Точно так же, как я сказал господину Путину во время своего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними», - сказал Эрдоган.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что допускает проведение переговоров между Москвой и Киевом, однако есть условия. По его словам, диалог будет возможен только после вывода войск с «оккупированной» территории Украины, в частности, с Запорожской АЭС и прекращении провокаций.

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал об итогах переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Он выразил желание обсудить достигнутые договоренности с главой России Владимиром Путиным. Об этом пишет газета Yeni Şafak.

«Мы обсудим итоги [львовских переговоров] с господином Путиным и российской стороной», - заявил президент Турции.

Эрдоган уточнил, что на трехсторонней встрече основное внимание было уделено военному конфликту на Украине.

Прежде всего, стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Турецкий лидер выразил обеспокоенность тем, что в случае критического развития событий возможно повторение чернобыльской катастрофы.

Эрдоган рассказал также о поддержке народа Украины по гуманитарным вопросам. Он отметил, что Анкара отправила 98 грузовиков с товарами первой необходимости, временно разместила порядка 325 тыс. украинцев.

Глава Турции пообещал оказывать помощь и в дальнейшем. В частности, он заявил о своей готовности помочь с восстановлением Украины.

По мнению политика, подписание в Стамбуле «продуктовой сделки» показало, что достижение договоренностей между Москвой и Киевом в принципе возможно. Он полагает, что сделка в дальнейшем может трансформироваться в нечто большее, привести к подписанию мирного договора.

Эрдоган подчеркнул, что остается приверженцем дипломатического способа разрешения конфликтов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС и попросить его принять конкретные меры в ее отношении, передает РИА «Новости».

Также Эрдоган сообщил, что в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил ему организовать в Турции встречу с Путиным. Накануне во Львове Эрдоган провел переговоры с Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутерришем.

По словам турецкого лидера, МАГАТЭ должно внимательно следить за ситуацией вокруг Запорожской АЭС и брать на себя «определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать», так как сложившаяся ситуация создает угрозу.

«Когда я сказал: мы не хотим испытать новый Чернобыль - я имел в виду это. Мы обсудим этот вопрос с уважаемым господином Путиным, и мы его об этом специально попросим, чтобы Россия внесла свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире», — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Львова.

Кроме того, он рассказал, что в ходе трехсторонней встречи во Львове поднималась тема конфликта на Украине.

Вооруженные силы Украины неоднократно наносили удары по Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем российских войск. Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные пытаются ударить по хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС. По его словам, украинские военные атакуют в основном реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган», снаряды падают в десятках метрах от хранилища с ядерными отходами. Но если попадут в хранилище, это приведет к ситуации, похожей на ту, что была в Чернобыле, отметил Балицкий.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что его страна займется восстановлением разрушенной в результате конфликта инфраструктуры Украины.

"Мы договорились с нашим стратегическим партнером Украиной о дальнейшем укреплении сотрудничества по всем направлениям. Надеюсь, что наши переговоры помогут обеспечению в нашем регионе мира и стабильности, равно как и глобальному миру", - сказал он журналистам президентского пула по возвращении из Львова.

Там в четверг прошли трехсторонние переговоры с участием Эрдогана, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.

"В ходе визита был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством торговли Турции и Министерством инфраструктуры Украины, согласно которому мы займемся восстановлением разрушенной в результате конфликта инфраструктуры", - отметил турецкий лидер, слова которого привел в пятницу телеканал TRT.

По итогам переговоров во Львове украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по восстановлению, которая займется разработкой механизмов для привлечения турецких инвестиций, а также развитием конкретных проектов. Предполагается, что турецкие компании и государственные структуры смогут принять непосредственное участие в процессе восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на состоявшихся в четверг трехсторонних переговорах во Львове были рассмотрены меры по повышению эффективности механизма вывоза зерна с Украины.

"Мы остановились на шагах, которые могут быть предприняты для повышения эффективности механизма, созданного для экспорта зерна с Украины. Я также обратил внимание на необходимость более активного участия международного сообщества и его ответственность за оживление дипломатического процесса с целью урегулирования конфликта", - сказал он журналистам президентского пула по возвращении из Львова, где в четверг прошли переговоры с участием украинского президента Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Слова Эрдогана приводит в пятницу телеканал TRT.

По итогам встречи во Львове турецкий лидер заявил, что стамбульские договоренности по экспорту зерна с Украины успешно реализуются. По словам Эрдогана, с 1 августа по морскому гуманитарному коридору было вывезено порядка 625 тыс. тонн украинского зерна.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прочно занял роль потенциального посредника в отношениях между Россией и Украиной. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

Как написал сенатор в своем Telegram-канале, сейчас трудно представить в этой роли какого-то другого политика. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц упустили такую возможность, «встроившись в невзрачные ряды малоизвестных европейских лидеров, которым диктуют следующие шаги Вильнюс и Таллин», отметил Пушков.

«Собственной роли у Парижа и Берлина в европейской политике более нет. Они растворились в безликой проамериканской Европе и стали неотличимы от столиц малых европейских стран. Парадоксальная нивелизация роли некогда ведущих европейских держав», — заключил политик.

Президент Украины Владимир Зеленский после контактов во Львове с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что переговоры с Россией возможны только после вывода российских сил с контролируемых Россией территорий.

«Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории», – приводит слова Зеленского Twitter агентства Anadolu, сообщает РИА «Новости».

Ожидалось, что Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Обозреватель Борзу Дарагахи рассказал в статье для газеты The Independent, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган своим визитом на Украину пытается усилить позиции Турции в регионе.

Отмечается, что 18 августа, в четверг, Эрдоган встретился во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским. На саммите также присутствовал генсек ООН Антониу Гутерреш. Стороны подписали меморандум о помощи Анкары в восстановлении украинской инфраструктуры.

Автор статьи напомнил, что Турция успешно проявила себя на дипломатическом поле, ей удалось способствовать проведению «продуктовой сделки». Она получает прибыль за счет игнорирования западных ограничительных мер в отношении России.

Эксперт Михаил Боцюркив подчеркнул, что турецкий лидер «находится в уникальном положении - географически, дипломатически и стратегически». Он понимает все выгоды сложившейся ситуации и позиционирует себя как регионального арбитра.

Ранее сообщалось, что Эрдоган намеревается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Он планируется обсудить с главой России подробности переговоров с Зеленским и Гутеррешем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с российским коллегой Владимиром Путиным в ситуации в Сирии. Об этом он сообщил в самолете по возвращению из Львова, передает РИА «Новости».

«Я говорю: «Давайте закрепим этот процесс», проведя переговоры с господином Путиным. Например, в моей последней поездке в Сочи Сирия была для нас важной темой для обсуждения, она стояла на повестке дня. В настоящий момент мы продолжаем наши переговоры с Путиным, моим министром иностранных дел и министром обороны по поводу борьбы с терроризмом», — сказал Эрдоган.

Он также добавил, что «очень хотелось бы» провести подобную работу с Ираном, однако «этого не произошло».

19 июля президент России на встрече с лидерами Ирана и Турции заявлял, что страны будут укреплять сотрудничество для окончательной ликвидации очагов терроризма в Сирии и покончат с присутствием там экстремистских группировок.