В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
37 минут назад

Эрдоган хочет обсудить с Путиным итоги переговоров во Львове

Илья Родин

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал об итогах переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Он выразил желание обсудить достигнутые договоренности с главой России Владимиром Путиным. Об этом пишет газета Yeni Şafak.

Эрдоган захотел побеседовать с Путиным после встречи с Зеленским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы обсудим итоги [львовских переговоров] с господином Путиным и российской стороной», - заявил президент Турции.

Эрдоган уточнил, что на трехсторонней встрече основное внимание было уделено военному конфликту на Украине.

Эрдоган дал обещание Зеленскому во Львове

Прежде всего, стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Турецкий лидер выразил обеспокоенность тем, что в случае критического развития событий возможно повторение чернобыльской катастрофы.

Эрдоган рассказал также о поддержке народа Украины по гуманитарным вопросам. Он отметил, что Анкара отправила 98 грузовиков с товарами первой необходимости, временно разместила порядка 325 тыс. украинцев.

Глава Турции пообещал оказывать помощь и в дальнейшем. В частности, он заявил о своей готовности помочь с восстановлением Украины.

По мнению политика, подписание в Стамбуле «продуктовой сделки» показало, что достижение договоренностей между Москвой и Киевом в принципе возможно. Он полагает, что сделка в дальнейшем может трансформироваться в нечто большее, привести к подписанию мирного договора.

Эрдоган подчеркнул, что остается приверженцем дипломатического способа разрешения конфликтов.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители