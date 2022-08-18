Эрдоган захотел побеседовать с Путиным после встречи с Зеленским

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал об итогах переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Он выразил желание обсудить достигнутые договоренности с главой России Владимиром Путиным. Об этом пишет газета Yeni Şafak.

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«Мы обсудим итоги [львовских переговоров] с господином Путиным и российской стороной», - заявил президент Турции.

Эрдоган уточнил, что на трехсторонней встрече основное внимание было уделено военному конфликту на Украине.

Прежде всего, стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Турецкий лидер выразил обеспокоенность тем, что в случае критического развития событий возможно повторение чернобыльской катастрофы.

Эрдоган рассказал также о поддержке народа Украины по гуманитарным вопросам. Он отметил, что Анкара отправила 98 грузовиков с товарами первой необходимости, временно разместила порядка 325 тыс. украинцев.

Глава Турции пообещал оказывать помощь и в дальнейшем. В частности, он заявил о своей готовности помочь с восстановлением Украины.

По мнению политика, подписание в Стамбуле «продуктовой сделки» показало, что достижение договоренностей между Москвой и Киевом в принципе возможно. Он полагает, что сделка в дальнейшем может трансформироваться в нечто большее, привести к подписанию мирного договора.