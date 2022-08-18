Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский после контактов во Львове с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что переговоры с Россией возможны только после вывода российских сил с контролируемых Россией территорий.
«Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории», – приводит слова Зеленского Twitter агентства Anadolu, сообщает РИА «Новости».
Ожидалось, что Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.