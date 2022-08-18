Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский после контактов во Львове с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что переговоры с Россией возможны только после вывода российских сил с контролируемых Россией территорий.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /

«Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории», – приводит слова Зеленского Twitter агентства Anadolu, сообщает РИА «Новости».

Ожидалось, что Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.