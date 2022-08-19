Президент Турции Эрдоган заявил о постоянном контакте с Путиным по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с российским коллегой Владимиром Путиным в ситуации в Сирии. Об этом он сообщил в самолете по возвращению из Львова, передает РИА "Новости". "Я говорю: "Давайте закрепим этот процесс", проведя переговоры с господином Путиным. Например, в моей последней поездке в Сочи Сирия была для нас важной темой для обсуждения, она стояла на повестке дня. В настоящий момент мы продолжаем наши переговоры с Путиным, моим министром иностранных дел и министром обороны по поводу борьбы с терроризмом", - сказал Эрдоган. Он также добавил, что "очень хотелось бы" провести подобную работу с Ираном, однако "этого не произошло". 19 июля президент России на встрече с лидерами Ирана и Турции заявлял, что страны будут укреплять сотрудничество для окончательной ликвидации очагов терроризма в Сирии и покончат с присутствием там экстремистских группировок. Ранее сообщалось, что переговоры Путина с Эрдоганом прошли в Сочи. На встрече планировалось подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей двух стран, а также обсудить ситуацию в Сирии и поставки украинского зерна. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".